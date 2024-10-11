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В эстонской разведке объяснили, почему РФ стала зависимой от военных КНДР

В эстонской разведке объяснили, почему РФ стала зависимой от военных КНДР
Фото: Stefan Krasowski

Российская армия становится все более зависимой от помощи Северной Кореи. Северокорейские военные сопровождают поставки оружия на позиции оккупантов.﻿ Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг. Со ссылкой на ERR, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Он напомнил, что из-за ударов ВСУ по российским БК Россия может испытать недостаток вооружения. Именно поэтому россияне станут больше зависеть от Северной Кореи. Ведь северокорейские военные уже были замечены на оккупированной части Украины.

"Их цель состоит в том, чтобы фиксировать дефекты и следить за использованием боеприпасов", – отметил Кивисельг.

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