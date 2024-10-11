В эстонской разведке объяснили, почему РФ стала зависимой от военных КНДР

Российская армия становится все более зависимой от помощи Северной Кореи. Северокорейские военные сопровождают поставки оружия на позиции оккупантов.﻿ Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг. Со ссылкой на ERR, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Он напомнил, что из-за ударов ВСУ по российским БК Россия может испытать недостаток вооружения. Именно поэтому россияне станут больше зависеть от Северной Кореи. Ведь северокорейские военные уже были замечены на оккупированной части Украины.