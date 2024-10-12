У Чорному та Середземному морях фіксують ворожі ракетоносії

Ворожі військові судна мають потенційний залп 12 ракет, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують Військово-Морські Сили Збройних Сил України.

Станом на ранок 12 жовтня в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Чорному морі є 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

У Середземному морі присутні 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря — 12 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Зазначено, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.