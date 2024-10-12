В Черном и Средиземном морях фиксируют вражеские ракетоносители

Вражеские военные суда имеют потенциальный залп 12 ракет, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на утро 12 октября в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Черном море есть 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

В Средиземном море присутствуют 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю — 12 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря — 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Отмечено, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации.