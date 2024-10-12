Реформа МСЕК: у МОЗ розповіли, що пропонують змінити

Розроблений законопроєкт вносить зміни до 27 законів та кодексів України, повідомляє Ділова столиця.

Жорстко і принципово реагувати на порушення закону при виявленні фактів надання неправомірного статусу інвалідності для ухилення від мобілізації закликали міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та представники СБУ на зустрічі з головами МСЕК.

Правоохоронці повідомили, що лише з початку року викрито 77 осіб причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Крім того, виявлено 7 злочинних угрупувань з-поміж представників комісій.

Спільно з правоохоронними органами в МОЗ вже опрацювали майже 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом у ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр.

Розроблений законопроєкт щодо реформування МСЕК вносить зміни до 27 законів та кодексів України. Реформування експертизи – один із ключових етапів змін, критерії для направлення на експертизу повинні бути чіткими й прозорими. Особливу увагу приділено цифровізації МСЕК при проходженні експертизи. Обовʼязковість використання ЕСОЗ для прийняття рішень – один з антикорупційних запобіжників. ЕСОЗ дозволить відстежувати етапи прийняття рішень і запобігати можливості зловживань.

Які зміни пропонуються: