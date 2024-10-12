Реформа МСЕК: у МОЗ розповіли, що пропонують змінити
Розроблений законопроєкт вносить зміни до 27 законів та кодексів України, повідомляє Ділова столиця.
Жорстко і принципово реагувати на порушення закону при виявленні фактів надання неправомірного статусу інвалідності для ухилення від мобілізації закликали міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та представники СБУ на зустрічі з головами МСЕК.
Правоохоронці повідомили, що лише з початку року викрито 77 осіб причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Крім того, виявлено 7 злочинних угрупувань з-поміж представників комісій.
Спільно з правоохоронними органами в МОЗ вже опрацювали майже 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом у ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр.
Розроблений законопроєкт щодо реформування МСЕК вносить зміни до 27 законів та кодексів України. Реформування експертизи – один із ключових етапів змін, критерії для направлення на експертизу повинні бути чіткими й прозорими. Особливу увагу приділено цифровізації МСЕК при проходженні експертизи. Обовʼязковість використання ЕСОЗ для прийняття рішень – один з антикорупційних запобіжників. ЕСОЗ дозволить відстежувати етапи прийняття рішень і запобігати можливості зловживань.
Які зміни пропонуються:
- проводити експертизу в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти й можливість проводити додаткові обстеження;
- направлення на експертизу відбуватиметься на підставі чітких критеріїв, з підтвердженням їх через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);
- передбачено запровадження електронного направлення для проходження експертизи;
- сімейний або лікуючий лікар зможуть направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії;
- при прийнятті рішення комісією та для визначення потреб людини будуть враховувати дані, внесені під час реабілітації, сама комісія може направляти й на дообстеження;
- буде створений окремий інструментарій оцінки потреб людини, який надалі використовуватиметься і в інших сферах;
- пропонується змінити порядок фінансування оновленої експертизи – кошти з окремої бюджетної програми будуть сплачувати НСЗУ за проведення кожного оцінювання.