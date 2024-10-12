Реформа МСЭК: в Минздраве рассказали, что предлагают изменить

Разработанный законопроект вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины, сообщает Деловая столица.

Жестко и принципиально реагировать на нарушение закона при выявлении фактов предоставления неправомерного статуса инвалидности для уклонения от мобилизации призвали министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и представители СБУ на встрече с главами МСЭК..

Правоохранители сообщили, что только с начала года разоблачены 77 человек, причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Кроме того, выявлено 7 преступных группировок из представителей комиссий.

Совместно с правоохранительными органами в Минздраве уже проработали около 19 тысяч медико-экспертных дел. Результаты этого сотрудничества мы видим в последнее время в СМИ в виде сообщений о задержании и вручении подозрений.

Разработанный законопроект по реформированию МСЭК вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины. Реформирование экспертизы – один из ключевых этапов изменений, критерии для направления экспертизы должны быть четкими и прозрачными. Особое внимание уделено цифровизации МСЭК при прохождении экспертизы. Обязательность использования ЕСОЗ для принятия решений – один из антикоррупционных предохранителей. ЕСОЗ позволит отслеживать этапы принятия решений и предотвращать возможности злоупотреблений.

Какие изменения предлагаются: