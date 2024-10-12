Контррозвідка викрила "крота" у лавах Нацгвардії: деталі операції

Контррозвідка розкрила "крота" у лавах Нацгвардії. Один із бійців НГУ "зливав" цивільним, зокрема, дані про польоти літаків у Сумській області, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ОК "Північ".

"У ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів, що входять до складу ОТУ "Сіверськ", співробітниками 8-го управління СБУ отримано інформацію про факт можливого витоку даних військового характеру" , - йдеться у повідомленні.

Спільно зі слідчими ДБР було встановлено військовослужбовця військової частини НГУ, яка дислокується у Сумській області.

"Він, використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумської області та руху повітряних суден ЗСУ" , - додали у ОК "Північ".

За результатами досудового розслідування військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ.

Зазначимо, що спецслужби не вперше ловлять "кротів" у Збройних силах України та суміжних підрозділах.

Наприклад, нещодавно СБУ викрила "крота" російських спецслужб. Зрадник планував скоригувати ворожий вогонь по своєму підрозділу.

А в листопаді 2023 року СБУ затримала "крота" ФСБ Росії, який влаштувався в Запорізьку ОВА. Він "зливав" інформацію про ЗСУ на півдні України.