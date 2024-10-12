Контрразведка разоблачила "крота" в рядах Нацгвардии: детали операции
Контрразведка раскрыла "крота" в рядах Нацгвардии. Один из бойцов НГУ "сливал" гражданским, в частности, данные о полетах самолетов в Сумской области, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает ОК "Север".
"В ходе осуществления контрразведывательного обеспечения подразделений, входящих в состав ОТГ "Северск", сотрудниками 8-го управления СБУ получена информация о факте возможной утечки данных военного характера", - говорится в сообщении.
Совместно со следователями ГБР было установлено военнослужащего воинской части НГУ, которая дислоцируется в Сумской области.
"Он, используя служебное положение и действуя с прямым умыслом, посылал гражданским информацию с ограниченным доступом о расположении военных формирований на территории Сумской области и движении воздушных судов ВСУ", - добавили в ОК "Север".
По результатам досудебного расследования военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УКУ.
Отметим, что спецслужбы не впервые ловят "кротов" в Вооруженных силах Украины и смежных подразделениях.
Например, недавно СБУ разоблачила "крота" российских спецслужб. Предатель планировал скорректировать вражеский огонь по своему подразделению.
А в ноябре 2023 года СБУ задержала "крота" ФСБ России, устроившегося в Запорожскую ОВА. Он "сливал" информацию о ВСУ на юге Украины.