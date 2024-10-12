Окупанти шосту добу ліквідують пожежу на нафтобазі у Феодосії

Режим надзвичайної ситуації техногенного характеру в анексованій Феодосії через пожежу на нафтобазі поки не знятий, повідомляє Ділова столиця.

У Феодосії робота з ліквідації пожежі на нафтобазі триває. Про це заявив російський "голова міста" Ігор Ткаченко.

За його словами, жителі, евакуйовані з околиць нафтобази, повертаються до своїх домівок. Сьогодні розпочалася оцінка завданих збитків мешканцям району Ближніх Комишів.

Напередодні Ткаченко повідомив про стабілізацію ситуації із пожежею на нафтобазі, що виникла після удару Збройних сил України.

Як повiдомлялось, нафтобазу у Феодосії атакували в ніч проти 7 жовтня. Генштаб ЗСУ оголосив, що нафтобазу використовують у тому числі "для забезпечення потреб окупаційної армії РФ". Нафтоперевалочний термінал Феодосії — найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

Внаслідок удару було пошкоджено як мінімум дві цистерни – наповнюваністю 10 та 5 тисяч кубометрів.