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Лукашенко домовився з росіянами про пошук нафти у Білорусі

Лукашенко домовився з росіянами про пошук нафти у Білорусі
Фото: president.gov.by

Білоруська влада домовилася з російською компанією "Роснефть" вивчити надра Гомельської області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого цитує "Белта".

"Ми домовилися з керівником "Роснефти", що ми "помацаємо" серйозно території Гомельщини".
І ми обов'язково знайдемо там нафту, за радянських часів свердловини пробурили та кинули.
І ми ці гроші направимо на розвиток нашої Гомельщини".

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