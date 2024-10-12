Лукашенко домовився з росіянами про пошук нафти у Білорусі

Білоруська влада домовилася з російською компанією "Роснефть" вивчити надра Гомельської області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого цитує "Белта".

"Ми домовилися з керівником "Роснефти", що ми "помацаємо" серйозно території Гомельщини".

І ми обов'язково знайдемо там нафту, за радянських часів свердловини пробурили та кинули.

І ми ці гроші направимо на розвиток нашої Гомельщини".