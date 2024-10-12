Лукашенко договорился с россиянами о поиске нефти в Беларуси

Белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует "Белта".

"Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области.

И мы обязательно найдем там нефть, в советские времена скважины пробурили и бросили.

И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины".