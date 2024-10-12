Лукашенко договорился с россиянами о поиске нефти в Беларуси
Белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует "Белта".
"Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области.
И мы обязательно найдем там нефть, в советские времена скважины пробурили и бросили.
И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины".