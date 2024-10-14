У Литві у першому турі парламентських виборів лідирує опозиція

За підсумками першого туру парламентський виборів у Литві – у лідерах опозиційна Соціал-демократична партія. Про це інформує суспільний мовник LRT з посиланням дані Головної виборчої комісії, повідомляє Європейська правда.

Напередодні у Литві проходив перший тур голосування на парламентських виборах. Як зазначив суспільний мовник, явка на виборах становила 52,06%.

Соціал-демократи набрали понад 36% голосів виборців. За даними Центральної виборчої комісії, за них проголосували на 594 з 1 947 дільниць. Це дає їм 25 місць із 70 у багатомандатному виборчому окрузі.

Правляча партія "Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи" на чолі з прем'єр-міністром Інгрідою Шимоніте знаходиться на другому місці – із 28%.

Партія "Зоря Нямунаса" на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом отримала 12% виборців.

Як відомо, до литовського Сейму обирається 141 депутат на чотирирічний термін – 71 в одномандатних округах і 70 в загальнонаціональному багатомандатному виборчому окрузі.

Цього року на виборах до Сейму балотувалися 1 740 політиків. Також 14 політичних партій та одна коаліція сформували списки кандидатів на виборах.

Другий тур виборів відбудеться 27 жовтня, коли більшість одномандатних округів проголосує за вибір між двома кандидатами-лідерами.

Нагадаємо, вища виборча комісія Литви 20 вересня вирішила зняти з виборів до Сейму двох кандидатів, які не згадали у своїх анкетах про співпрацю з радянською спецслужбою – КДБ.

Минулого року в Литві спалахнув скандал після публікації інформації про те, що у Сеймі працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС), і тільки двоє з них вказали про це в анкетах.

А перед тим литовські журналісти дізнались, що членство в Компартії було і в чинного президента Гітанаса Науседи, хоча він це приховав.