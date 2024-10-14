В Литве в первом туре парламентских выборов лидирует оппозиция

По итогам первого тура парламентских выборов в Литве – в лидерах оппозиционная Социал-демократическая партия. Об этом информирует общественный вещатель LRT со ссылкой на данные Главной избирательной комиссии, сообщает Европейская правда.

Накануне в Литве проходил первый тур голосования на парламентских выборах. Как отметил общественный вещатель, явка на выборах составила 52,06%.

Социал-демократы набрали более 36% голосов избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии, за них проголосовали на 594 из 1 947 участков. Это дает им 25 мест из 70 в многомандатном избирательном округе.

Правящая партия "Союз Отечества-Литовские христианские демократы" во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните находится на втором месте – с 28%.

Партия "Заря Нямунаса" во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом получила 12% избирателей.

Как известно, в литовский Сейм избирается 141 депутат на четырехлетний срок – 71 в одномандатных округах и 70 в общенациональном многомандатном избирательном округе.

В этом году на выборах в Сейм баллотировались 1 740 политиков. Также 14 политических партий и одна коалиция сформировали списки кандидатов на выборах.

Второй тур выборов состоится 27 октября, когда большинство одномандатных округов проголосует за выбор между двумя кандидатами-лидерами.

Напомним, высшая избирательная комиссия Литвы 20 сентября решила снять с выборов в Сейм двух кандидатов, которые не упомянули в своих анкетах о сотрудничестве с советской спецслужбой – КГБ.

В прошлом году в Литве разгорелся скандал после публикации информации о том, что в Сейме работают 20 бывших членов Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и только двое из них указали об этом в анкетах.

А перед тем литовские журналисты узнали, что членство в Компартии было и у действующего президента Гитанаса Науседы, хотя он это скрыл.