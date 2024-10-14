Війська РФ вкотре впустили авіабомбу на Бєлгородську область – Astra

10 жовтня у Шебекінському міському окрузі Білгородської області, за кілька кілометрів від села Неклюдове знайдено ФАБ-500. Постраждалих та пошкоджень немає.

Про це пише Telegram-канал Astra з посиланням на джерела в екстрених службах Білгородської області.

За підрахунками видання, це як мінімум 128 авіабомби, що впали на Росію та окуповані території України з березня по жовтень цього року.

Astra нагадує, що для протидії українській ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо з території РФ.

Раніше було опубліковано підтвердження використання крилатої ФАБ-3000 в Україні. Цифри у назві таких бомб позначають загальну вагу виробу. Активно використовувати УМПК російська армія почала навесні цього року.

І відразу розкрилася проблема оновлених ФАБ — часто бомби просто не долітають до України. За підрахунками Astra, всього з березня по вересень російські літаки впустили щонайменше 128 авіабомб на Росію та окуповані території України.

Найчастіше падають ФАБ-250 та ФАБ-500. Зазвичай, при позаштатному сході вони не вибухають — бомби постфактум знищують вибухотехніки.

На початку липня ФАБ-3000 уперше впала з російського літака на Білгородську область. Бомба вибухнула в полі неподалік Шебекіно. Оскільки бомба впала в поле, жертв та постраждалих вдалося уникнути.

4 травня російський літак скинув на Білгород ФАБ-500, внаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено. Влада причину падіння бомби приховали, як і той факт, що вона була російською.