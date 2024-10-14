Войска РФ в очередной раз уронили авиабомбу на Белгородскую область – Astra

10 октября в Шебекинском городском округе Белгородской области, в нескольких километрах от села Неклюдово найдена ФАБ-500. Пострадавших и повреждений нет.

Об этом пишет﻿ Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в экстренных службах Белгородской области.

По подсчетам издания, это как минимум 128 авиабомба, упавшая на Россию и оккупированные территории Украины с марта по октябрь этого года.

Astra напоминает, что для противодействия украинской ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ.

Ранее были опубликованы подтверждения использования крылатой ФАБ-3000 в Украине. Цифры в названии таких бомб обозначают общий вес изделия. Активно использовать УМПК российская армия начала весной этого года.

И сразу вскрылась проблема обновленных ФАБ — часто бомбы попросту не долетают до Украины. По подсчетам Astra, всего с марта по сентябрь российские самолеты уронили как минимум 128 авиабомб на Россию и оккупированные территории Украины.

Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сходе они не взрываются — бомбы постфактум уничтожают взрывотехники.

В начале июля ФАБ-3000 впервые упала с российского самолёта на Белгородскую область. Бомба взорвалась в поле неподалеку от Шебекино. Так как бомба упала в поле, жертв и пострадавших удалось избежать.

4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской.