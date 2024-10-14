Трамп запропонував використати Нацгвардію у день виборів для збереження порядку

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп запропонував використати військових для забезпечення порядку в день листопадових виборів. Про це Трамп заявив в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на питання про те, чи очікує він хаосу в день виборів, Трамп заявив, що "якщо це дійсно необхідно" – військових слід викликати для "деяких хворих людей, радикальних лівих божевільних",

На думку Трампа, найбільша проблема – "люди зсередини". Він стверджує, що "є дуже погані люди, хворі люди, ліворадикальні божевільні".

"З ними повинні дуже легко впоратися, якщо буде потрібно, Національна гвардія або, якщо це дійсно необхідно, військові. Тому що вони не можуть цього допустити" , – вважає він.

Коли Трампа запитали, чи очікує він хаосу в день виборів, він відповів: "Ні, не з боку тих, хто голосує за Трампа".

Також кандидат у президенти сказав, що коли йдеться про проблеми в день виборів, то проблема "навіть не в людях, які прийшли", навіть якщо вони є тими, хто "повністю руйнує країну". Натомість Трамп сказав, що бачить ворога "зсередини".

Кампанія Гарріс швидко відреагувала на такий коментар Трампа.

"Дональд Трамп припускає, що його співвітчизники є гіршими "ворогами", ніж іноземні супротивники, і він каже, що використає проти них армію" , – заявив речник кампанії Ян Самс.

Видання зазначило, що ідея розгортання військових у день виборів була б безпрецедентним втручанням у процес голосування, хоча Закон про повстання 1807 року, прийнятий за часів президентства Томаса Джефферсона, дає президенту повноваження розгортати Національну гвардію і військові сили для боротьби з повстаннями або іншими заворушеннями.

Також журналісти нагадали, що під час свого президентства Трамп попереджав, що застосує цей закон у відповідь на протести проти смерті Джорджа Флойда від рук поліції Міннеаполіса, але зрештою не зробив цього.