Трамп предложил использовать Нацгвардию в день выборов для сохранения порядка

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предложил использовать военных для обеспечения порядка в день ноябрьских выборов. Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он хаоса в день выборов, Трамп заявил, что "если это действительно необходимо" – военных следует вызвать для "некоторых больных людей, радикальных левых сумасшедших",

По мнению Трампа, самая большая проблема – "люди изнутри". Он утверждает, что "есть очень плохие люди, больные люди, леворадикальные сумасшедшие".

"С ними должны очень легко справиться, если потребуется, Национальная гвардия или, если это действительно необходимо, военные. Потому что они не могут этого допустить" , – считает он.

Когда Трампа спросили, ожидает ли он хаоса в день выборов, он ответил: "Нет, не со стороны тех, кто голосует за Трампа".

Также кандидат в президенты сказал, что когда речь идет о проблемах в день выборов, то проблема "даже не в людях, которые пришли", даже если они являются теми, кто "полностью разрушает страну". Зато Трамп сказал, что видит врага "изнутри".

Кампания Харрис быстро отреагировала на такой комментарий Трампа.

"Дональд Трамп предполагает, что его соотечественники являются худшими "врагами", чем иностранные противники, и он говорит, что использует против них армию" , – заявил представитель кампании Ян Самс.

Издание отметило, что идея развертывания военных в день выборов была бы беспрецедентным вмешательством в процесс голосования, хотя Закон о восстании 1807 года, принятый во времена президентства Томаса Джефферсона, дает президенту полномочия развертывать Национальную гвардию и военные силы для борьбы с восстаниями или другими беспорядками.

Также журналисты напомнили, что во время своего президентства Трамп предупреждал, что применит этот закон в ответ на протесты против смерти Джорджа Флойда от рук полиции Миннеаполиса, но в итоге не сделал этого.