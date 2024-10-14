Politico: Орбан погрожує заблокувати кредит для України, щоб допомогти Трампу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні. Цей крок може допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, Орбан готується вручити "великий політичний подарунок" Трампу. Він вигадав спосіб, як допомогти Трампу у його передвиборчих перегонах і викрутитися з 50-мільярдної позики, яку США, ЄС і лідери G7 запропонували Україні. Це звільнило б Трампа від гачка, дозволивши йому сказати виборцям, що в разі обрання він "не дасть Україні ні цента".

Угорщина погрожує не погодитися на зміну правил щодо терміну продовження санкцій. США наполягає на тому, що ЄС має продовжити санкції проти Росії на 36 місяців замість шести місяців. Це дозволить партнерам убезпечити себе від того, що одна з країн ЄС може розморити російські активи, які допомагатимуть закривати позику.

Європейські дипломати наголошують, що у разі блокування рішення Угорщиною це коштуватиме ЄС більше грошей. Проте, як зазначає Politico, для Орбана це не велика ціна.

"Їм [Угорщині] байдуже, чи доведеться Європі платити більше. Йдеться про допомогу Трамп" , - сказав дипломат ЄС.

Якщо Брюссель і Вашингтон спільно підпишуть кредит у 35 млрд євро, переобраний Трамп буде зобов’язаний обслуговувати його роками. Але якщо позика буде схвалена без США, він не матиме такого зобов’язання.

Поки Орбан розкидається погрозами, у США дали зрозуміти, що вони розглядають можливість взяти участь у позиці, хоча й зі значно меншою сумою, і навіть якщо ЄС не зможе продовжити період санкцій. Про це заявили у Європейській комісії.

Один з варіантів полягає в тому, що Вашингтон внесе 5 млрд доларів, що приблизно дорівнює сумі російських активів, заморожених у США, і все одно залишить Європі платити левову частку рахунку. Важливо і те, що Японія нещодавно дала сигнал, що може вийти з позики, якщо США не візьмуть участь.

Кредит для України

Нагадаємо, раніше лідери G7 погодилися надати Україні кредит на 50 млрд доларів, який забезпечуватиметься з доходів від заморожених російських активів.

У вересні Єврокомісія оголосила, що ЄС надасть Україні кредит на 35 млрд євро в рамках зобов'язань G7. Його вже погодили посли країн ЄС.

Проте в Угорщині, яка зараз головує в ЄС, заявили, що вирішили відкласти рішення щодо кредиту для України до завершення президентських виборів у США. Також Будапешт відтермінував рішення щодо продовження терміну дії санкцій проти РФ.