Politico: Орбан пригрозил заблокировать кредит для Украины, чтобы помочь Трампу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать помощь Украине. Этот шаг может помочь кандидату в президенты США Дональду Трампу, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, Орбан готовится вручить "большой политический подарок" Трампу. Он придумал способ, как помочь Трампу в его предвыборной гонке и выкрутиться из 50-миллиардного займа, который США, ЕС и лидеры G7 предложили Украине. Это освободило бы Трампа от крючка, позволив ему сказать избирателям, что в случае избрания он "не даст Украине ни цента".

Венгрия угрожает не согласиться на изменение правил срока продления санкций. США настаивают на том, что ЕС должен продлить санкции против России на 36 месяцев вместо шести месяцев. Это позволит партнерам обезопасить себя от того, что одна из стран ЕС может разморить российские активы, которые будут помогать закрывать кредит.

Европейские дипломаты отмечают, что в случае блокирования решения Венгрией это будет стоить ЕС больше денег. Однако, как отмечает Politico, для Орбана это не большая цена.

"Им [Венгрии] безразлично, придется ли Европе платить больше. Речь идет о помощи Трамп" , - сказал дипломат ЕС.

Если Брюссель и Вашингтон совместно подпишут кредит в 35 млрд евро, переизбранный Трамп будет обязан обслуживать его годами. Но если кредит будет одобрен без США, он не будет иметь такого обязательства.

Пока Орбан разбрасывается угрозами, в США дали понять, что они рассматривают возможность принять участие в кредите, хотя и со значительно меньшей суммой, и даже если ЕС не сможет продлить период санкций. Об этом заявили в Европейской комиссии.

Один из вариантов состоит в том, что Вашингтон внесет 5 млрд долларов, что примерно равно сумме российских активов, замороженных в США, и все равно оставит Европе платить львиную долю счета. Важно и то, что Япония недавно дала сигнал, что может выйти из кредита, если США не примут участие.

Кредит для Украины

Напомним, ранее лидеры G7 согласились предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов, который будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов.

В сентябре Еврокомиссия объявила, что ЕС предоставит Украине кредит на 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Его уже согласовали послы стран ЕС.

Однако в Венгрии, которая сейчас председательствует в ЕС, заявили, что решили отложить решение о кредите для Украины до завершения президентских выборов в США. Также Будапешт отсрочил решение по продлению срока действия санкций против РФ.