У Британії почали публічне розслідування смерті жінки від російського "Новачка"

Сьогодні у Солсбері розпочнеться публічне розслідування смерті британки Дон Стерджес, яка мимоволі зазнала впливу нервово-паралітичної речовини "Новичок", повідомляє Лівий берег.

Інцидент 2018 року різко погіршив відносини між Великобританією та Росією.

Метою публічних слухань є надання сім'ї жертви відповідей про те, як вона померла. Ймовірно, також буде розкрито деякі конфіденційні докази від уряду та служб безпеки.

Деталі летального інциденту

Ціллю атаки з отрутою був колишній подвійний агент, експолковник Головного розвідувального управління РФ Сергій Скрипаль, який мешкав у Солсбері на південному заході Англії. У березні 2018 року Скрипаля та його доньку знайшли без свідомості на лавці в центрі міста. Вони вижили після інтенсивного лікування і зараз живуть під охороною.

Стерджес, 44-річна мати трьох дітей, померла в липні 2018 року. Вона отруїлася через використання флакону з-під парфумів, який знайшла у парку і якому був “Новачок”. Нервово-паралітичну речовину розробили радянські вчені в 1970-1980-х роках. Британська влада вважає, що флакон підкинули агенти, відповідальні за напад на Скрипаля.

Президент Росії Володимир Путін публічно назвав Скрипаля “негідником” і “зрадником” після інциденту, але заперечив будь-яку офіційну причетність.

Хто підозрювані?

Британська влада звинувачує в нападі двох російських офіцерів, які в'їхали в країну за фальшивими паспортами. Вважається, що організатором операції є третя особа. Усіх трьох підозрюваних вважають співробітниками ГРУ.

Хоча на арешт підозрюваних видали міжнародний ордер, тодішня британська прем'єр-міністерка Тереза Мей попереджала, що справедливість малоймовірна.

"Я сподіваюся, що після завершення цього (громадського розслідування) родина та друзі Доун Стерджесс відчують, що вони дізналися правду. Але всі постраждалі люди зрештою можуть отримати розв’язку лише разом із правосуддям, і таке правосуддя навряд чи відбудеться" , ‒ заявила вона.

Росія заперечує відповідальність за напад і подальшу смерть жінки, називаючи публічні слухання "цирком". Троє обвинувачених також заперечують свою причетність.

Інцидент призвів до найбільших дзеркальних висилок дипломатів зі Сходу і Заходу з часів холодної війни. З того часу відносини між Лондоном і Москвою тільки погіршилися, особливо після вторгнення Росії в Україну.

У вересні 2021 року поліція Великої Британії висунула звинувачення третьому підозрюваному в отруєнні Сергія Скрипаля ‒ генерал-майору ГРУ Денису Сергєєву.