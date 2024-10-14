В Британии начали публичное расследование смерти женщины от российского "Новичка"
Сегодня в Солсбери начнется публичное расследование смерти британки Дон Стерджес, невольно подвергшейся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", сообщает Левый берег.
Инцидент 2018 г. резко ухудшил отношения между Великобританией и Россией.
Целью публичных слушаний является предоставление семье жертв ответов о том, как она умерла. Вероятно, также будут раскрыты некоторые конфиденциальные доказательства от правительства и служб безопасности.
Детали летального инцидента
Целью атаки с ядом был бывший двойной агент, эксполковник Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль, проживавший в Солсбери на юго-западе Англии. В марте 2018 года Скрипач и его дочь нашли без сознания на скамейке в центре города. Они выжили после интенсивного лечения и сейчас живут под стражей.
Стерджес, 44-летняя мать троих детей, скончалась в июле 2018 года. Она отравилась из-за использования флакона из-под духов, который нашла в парке и который был "Новичок". Нервно-паралитическое вещество разработали советские ученые в 1970-1980-х годах. Британская власть считает, что флакон подбросили агенты, ответственные за нападение на Скрипача.
Президент России Владимир Путин публично назвал Скрипача "подлецом" и "изменником" после инцидента, но опроверг любую официальную причастность.
Кто подозреваемые?
Британская власть обвиняет в нападении двух российских офицеров, въехавших в страну по фальшивым паспортам. Считается, что организатором сделки является третье лицо. Всех троих подозреваемых считают сотрудниками ГРУ.
Хотя на арест подозреваемых выдали международный ордер, тогдашняя британская премьер-министр Тереза Мэй предупреждала, что справедливость маловероятна.
"Я надеюсь, что после завершения этого (общественного расследования) семья и друзья Доун Стерджесс почувствуют, что они узнали правду. Но все пострадавшие люди в конце концов могут получить решение только вместе с правосудием, и такое правосудие вряд ли произойдет", – заявила она.
Россия отрицает ответственность за нападение и последующую смерть женщины, называя публичные слушания "цирком". Трое обвиняемых также отрицают свою причастность.
Инцидент привел к величайшим зеркальным высылкам дипломатов с Востока и Запада со времен холодной войны. С этого времени отношения между Лондоном и Москвой только ухудшились, особенно после вторжения России в Украину.
В сентябре 2021 года полиция Великобритании предъявила обвинение третьему подозреваемому в отравлении Сергею Скрипалю – генерал-майору ГРУ Денису Сергееву.