МЗС відреагувало на слова Джареда Лето про "російську енергію" та концерти у РФ

У Міністерстві закордонних справ України назвали слова фронтмена гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето про концерти у Росії та Україні, коли закінчаться "ці проблеми" образою для тих, хто жертвує життям заради свободи, повідомляє Українська правда.

"Відчуття "російської енергії" Джаредом Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи".

Jared Leto’s "feeling the Russian energy" and his wish to perform in Russia is an insult to those sacrificing lives to defend freedom.There can be no appeasement for Russia when it continues its attempts to solve "problem" of Ukraine’s very existence.???? @United24media pic.twitter.com/XDUB7bBCjk — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) October 13, 2024

Також у відомстві додали, що не може бути ніякого умиротворення Росії, коли вона всіма способами продовжує вирішити "проблему" існування України.

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