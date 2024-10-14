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МЗС відреагувало на слова Джареда Лето про "російську енергію" та концерти у РФ

МЗС відреагувало на слова Джареда Лето про "російську енергію" та концерти у РФ
Фото: Курс України

У Міністерстві закордонних справ України назвали слова фронтмена гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето про концерти у Росії та Україні, коли закінчаться "ці проблеми" образою для тих, хто жертвує життям заради свободи, повідомляє Українська правда.

"Відчуття "російської енергії" Джаредом Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи".

Також у відомстві додали, що не може бути ніякого умиротворення Росії, коли вона всіма способами продовжує вирішити "проблему" існування України.

Що передувало:

  • Раніше американський музикант, фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето під час одного зі своїх концертів у Белграді заявив, що хоче поїхати до Петербурга та Москви.
  • До початку повномасштабної війни в Україні Джаред Лето часто приїжджав до Києва. Наприклад, у 2019 році заспівав на пішохідному мості у столиці.

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