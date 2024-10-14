МИД отреагировал на слова Джареда Лето о "российской энергии" и концертах в РФ
В Министерстве иностранных дел Украины назвали слова фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето о концертах в России и Украине, когда закончатся "эти проблемы" оскорблением для тех, кто жертвует жизнью ради свободы, сообщает Украинская правда.
"Ощущение „русской энергии" Джаредом Лето и его желание выступать в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы".
Также в ведомстве добавили, что не может быть никакого умиротворения России, когда она всеми способами продолжает решить "проблему" существования Украины.
Что предшествовало:
- Ранее американский музыкант, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето во время одного из своих концертов в Белграде заявил, что хочет поехать в Петербург и Москву.
- До начала полномасштабной войны в Украине Джаред Лето часто приезжал в Киев. Например, в 2019 году спел на пешеходном мосту в столице.