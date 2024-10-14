Кількість спроб незаконно перетнути кордон зменшилась на 20% – прикордонники

Порівняно з піковим періодом влітку кількість охочих нелегально перетнути державний кордон зменшилася на 20%. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

Демченко сказав, що кількість охочих незаконно перетнути кордон впала на 20% порівняно з літом, і спрогнозував, що вона й надалі зменшуватиметься через складні погодні умови.

"Протягом останніх кількох місяців динаміка спроб незаконного перетину кордонів йде до зниження. Якщо порівняти піковий місяць липень і станом на зараз, то це зменшення на 20% кількості осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Ми прогнозуємо, що й надалі кількість таких охочих меншатиме через погодні умови, які стануть перепоною на їхньому шляху" , - зазначив Демченко.

Також, за його словами, через ретельні перевірки прикордонниками дещо знизилася й кількість тих, хто намагається перетнути кордон з підробними документами.

"На шляхах, де можна легально перетинати кордон, також є такі випадки, коли громадяни намагаються використати підробні документи або сфальшувати умови, які дозволяють перетнути кордон відповідно до правил.

Але наші експерти ретельно перевіряють документи – особливо у категорії чоловіків 18-60, бо саме їм під час дії воєнного стану обмежено можливість залишати Україну, окрім тих, хто відповідає умовам перетину кордону і має відповідні документи. Останнім часом кількість охочих перетнути кордон з підробними документами дещо знизилася порівняно з минулим роком" , - розповів речник ДПСУ.

Нагадаємо, уже понад 40 українців втратили своє життя, намагаючись незаконно перетнути кордон, здебільшого на річках та в горах.