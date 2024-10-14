Количество попыток незаконно пересечь границу уменьшилось на 20% – пограничники

По сравнению с пиковым периодом летом количество желающих нелегально пересечь государственную границу уменьшилось на 20%. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

Демченко сказал, что количество желающих незаконно пересечь границу упало на 20% по сравнению с летом, и спрогнозировал, что она и дальше будет уменьшаться из-за сложных погодных условий.

"В течение последних нескольких месяцев динамика попыток незаконного пересечения границ идет к снижению. Если сравнить пиковый месяц июль и по состоянию на данный момент, то это уменьшение на 20% количества лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу. Мы прогнозируем, что и в дальнейшем количество таких желающих будет уменьшаться через погодные условия, которые станут преградой на их пути" , – отметил Демченко.

Также, по его словам, из-за тщательных проверок пограничниками несколько снизилось и количество тех, кто пытается пересечь границу с поддельными документами.

"На путях, где можно легально пересекать границу, также есть такие случаи, когда граждане пытаются использовать поддельные документы или сфальсифицировать условия, позволяющие пересечь границу в соответствии с правилами.

Но наши эксперты тщательно проверяют документы – особенно в категории мужчин 18-60, потому что именно им во время действия военного положения ограничена возможность покидать Украину, кроме тех, кто отвечает условиям пересечения границы и имеет соответствующие документы. В последнее время количество желающих пересечь границу с поддельными документами несколько снизилось по сравнению с прошлым годом" , - рассказал представитель ГПСУ.

Напомним, уже более 40 украинцев потеряли свою жизнь, пытаясь незаконно пересечь границу, в основном на реках и в горах.