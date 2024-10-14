Росіяни вперше за майже 50 днів не застосували "Шахеди"

Сьогодні вночі російські війська не здійснили жодної атаки на українські міста за допомогою безпілотників типу Shahed. Неактивною також залишилася стратегічна авіація Росії.﻿ Про це заявив виконувач обов'язків начальника управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє Армія Інформ.

Зокрема, Юрій Ігнат дав офіційне підтвердження, що вперше за останні 48 діб ніч минула без "Шахедів" в Україні.

Також у Повітряних Силах ЗСУ поки що не коментують можливі причини раптового затишшя з боку російських військ.