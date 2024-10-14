Россияне впервые за почти 50 дней не применили "Шахеды"

Сегодня ночью российские войска не совершили никакой атаки на украинские города с помощью беспилотников типа Shahed. Неактивной также осталась стратегическая авиация России. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает Армия Информ.

В частности, Юрий Игнат дал официальное подтверждение, что впервые за последние 48 суток ночь прошла без "Шахедов" в Украине.

Также в Воздушных Силах ВСУ пока не комментируют возможные причины внезапного затишья со стороны российских войск.