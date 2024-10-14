Зеленський відвідав одне з оборонних підприємств

Президент Володимир Зеленський відвідав вітчизняне виробництво оборонно-промислового комплексу і подякував його працівникам за внесок у зміцнення країни, повідомляє Укрінформ.

"Одне з виробництв нашого ОПК, яке допомагає Україні битися. Сьогодні дуже важливо, щоб сила нашої держави зростала. І всі, хто працює заради цього, також є захисниками України, роблять великий внесок у те, щоб наша держава вистояла" , - зазначив Зеленський.

Він подякував усім, хто віддає свої власні сили заради зміцнення країни, усім партнерам України за спільні домовленості та проєкти, які додають можливостей для захисту життя людей.

Нагадаємо, 1 жовтня на відкритті Другого міжнародного Форуму оборонних індустрій (DFNC2) Володимир Зеленський заявив, що в умовах повномасштабної війни під постійними російськими ударами українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії і мінометів, ніж за увесь 2022 рік.