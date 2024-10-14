Зеленский посетил одно из оборонных предприятий

Президент Владимир Зеленский посетил отечественное производство оборонно-промышленного комплекса и поблагодарил его работников за вклад в укрепление страны, сообщает Укринформ.

"Одно из производств нашего ОПК, которое помогает Украине драться. Сегодня очень важно, чтобы сила нашего государства росла. И все, кто работает ради этого, также являются защитниками Украины, вносят большой вклад в то, чтобы наше государство выстояло" , - отметил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто отдает свои собственные силы ради укрепления страны, всех партнеров Украины за общие договоренности и проекты, которые придают возможности для защиты жизни людей.

Напомним, 1 октября, на открытии Второго международного Форума оборонных индустрий (DFNC2) Владимир Зеленский заявил, что в условиях полномасштабной войны под постоянными российскими ударами украинцы смогли построить фактически новую оборонную промышленность. Только за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за 2022 год.