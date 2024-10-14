У ЗСУ розслідують інцидент з цивільним радником, який погрожував військовим

Бійці підрозділу "Асгард" повідомили про погрози, а також приниження честі з боку Олександра Дмитрієва, на прізвисько "Тихоход". Інцидент буде ретельно розслідуваний, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Що передувало

13 жовтня бійці "Асгарду" оприлюднили відеозвернення у якому повідомили про цивільну особу Олександра Дмітрієва, який втручається у роботу їх підрозділу, а саме:

віддає накази військовослужбовцям;

погрожує "ламати військових через коліно";

принижує гідність бійців.

У відео присутня нецензурна лексика

За їх словами, в ЗМІ Дмітрієв представляється "радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка".

"Ми поважаємо вище командування та довіряємо йому. Тому просимо втрутитись у ситуацію, а від Тихохода вимагаємо публічних вибачень" , - додали вони.

Інцидент з "радником Павлюка" розслідуватимуть

Як відзначають у Сухопутних військах, інцидент довкола Дмітрієва буде ретельно розслідуваний.