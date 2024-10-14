У ЗСУ розслідують інцидент з цивільним радником, який погрожував військовим
Бійці підрозділу "Асгард" повідомили про погрози, а також приниження честі з боку Олександра Дмитрієва, на прізвисько "Тихоход". Інцидент буде ретельно розслідуваний, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Що передувало
13 жовтня бійці "Асгарду" оприлюднили відеозвернення у якому повідомили про цивільну особу Олександра Дмітрієва, який втручається у роботу їх підрозділу, а саме:
- віддає накази військовослужбовцям;
- погрожує "ламати військових через коліно";
- принижує гідність бійців.
За їх словами, в ЗМІ Дмітрієв представляється "радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка".
"Ми поважаємо вище командування та довіряємо йому. Тому просимо втрутитись у ситуацію, а від Тихохода вимагаємо публічних вибачень", - додали вони.
Інцидент з "радником Павлюка" розслідуватимуть
Як відзначають у Сухопутних військах, інцидент довкола Дмітрієва буде ретельно розслідуваний.
"Будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка. Інформація щодо рішень, прийнятих в результаті службового розслідування, буде доведена до широкого загалу", - пишуть Сухопутні війська.