В ВСУ расследуют инцидент с гражданским советником, который угрожал военным
Бойцы подразделения "Асгард" сообщили об угрозах, а также унижении чести со стороны Александра Дмитриева, по прозвищу "Тихоход". Инцидент будет тщательно расследован, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Что предшествовало
13 октября бойцы "Асгарда" обнародовали видеообращение в котором сообщили о гражданском лице Александра Дмитриева, который вмешивается в работу их подразделения, а именно:
- отдает приказы военнослужащим;
- угрожает "ломать военных через колено";
- унижает достоинство бойцов.
По их словам, в СМИ Дмитриев представляется "советником командующего Сухопутных войск Александра Павлюка".
"Мы уважаем высшее командование и доверяем ему. Поэтому просим вмешаться в ситуацию, а от Тихохода требуем публичных извинений", - добавили они.
Инцидент с советником Павлюка будут расследовать
Как отмечают в Сухопутных войсках, инцидент вокруг Дмитриева будет тщательно расследован.
"Будут выяснены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка. Информация о решениях, принятых в результате служебного расследования, будет доведена до широкой общественности", - пишут Сухопутные войска.