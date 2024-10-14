В ВСУ расследуют инцидент с гражданским советником, который угрожал военным

Бойцы подразделения "Асгард" сообщили об угрозах, а также унижении чести со стороны Александра Дмитриева, по прозвищу "Тихоход". Инцидент будет тщательно расследован, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Что предшествовало

13 октября бойцы "Асгарда" обнародовали видеообращение в котором сообщили о гражданском лице Александра Дмитриева, который вмешивается в работу их подразделения, а именно:

отдает приказы военнослужащим;

угрожает "ломать военных через колено";

унижает достоинство бойцов.

В видео присутствует нецензурная лексика

По их словам, в СМИ Дмитриев представляется "советником командующего Сухопутных войск Александра Павлюка".

"Мы уважаем высшее командование и доверяем ему. Поэтому просим вмешаться в ситуацию, а от Тихохода требуем публичных извинений" , - добавили они.

Инцидент с советником Павлюка будут расследовать

Как отмечают в Сухопутных войсках, инцидент вокруг Дмитриева будет тщательно расследован.