Майже 50 військових не повернулися з відпустки за кордоном – Міноборони

За даними, отриманими від Головного управління Військової служби та заступника Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися назад в Україну. Про це стало відомо з відповіді на запит у Міноборони України, повідомляє Слідство.Інфо.

У Головному управлінні Військової служби кажуть, що перетин кордону військовослужбовцями може відбуватися на загальних підставах, а їхній пропуск забезпечують уповноважені посадові особи.

Окрім цього, військові не мають обмеження по часу відпустки і задля виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну.

"У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини" , — йдеться у відповіді на запит.

Про випадки порушення законодавства при перетині державного кордону Міноборони замовчує.

Натомість прикордонники щодня фіксують спроби військовозобов’язаних чоловіків незаконно перетнути кордон на різних ділянках.