Почти 50 военных не вернулись из отпуска за границей - Минобороны

По данным, полученным от Главного управления Военной службы и заместителя Генштаба, с начала полномасштабного вторжения России 46 украинских военных выехали за границу на отдых и не вернулись в Украину. Об этом стало известно из ответа на запрос в Минобороны Украины, сообщает Слідство.Інфо.

В Главном управлении Военной службы говорят, что пересечение границы военнослужащими может происходить на общих основаниях, а их пропуск обеспечивают уполномоченные должностные лица.

Кроме того, военные не имеют ограничения по времени отпуска и для выезда им необходимо предоставить только разрешение командира воинской части о выезде в другую страну.

"В период с 24.02.2022 по 30.09.2024 учтено 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались назад в Украину после отдыха за границей. Такие военнослужащие учтены, как самовольно покинувшие воинские части" , — говорится в ответе на запрос.

О случаях нарушения законодательства при пересечении государственной границы Минобороны умалчивает.

Пограничники ежедневно фиксируют попытки военнообязанных мужчин незаконно пересечь границу на разных участках.