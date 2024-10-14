Почти 50 военных не вернулись из отпуска за границей - Минобороны
По данным, полученным от Главного управления Военной службы и заместителя Генштаба, с начала полномасштабного вторжения России 46 украинских военных выехали за границу на отдых и не вернулись в Украину. Об этом стало известно из ответа на запрос в Минобороны Украины, сообщает Слідство.Інфо.
В Главном управлении Военной службы говорят, что пересечение границы военнослужащими может происходить на общих основаниях, а их пропуск обеспечивают уполномоченные должностные лица.
Кроме того, военные не имеют ограничения по времени отпуска и для выезда им необходимо предоставить только разрешение командира воинской части о выезде в другую страну.
"В период с 24.02.2022 по 30.09.2024 учтено 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались назад в Украину после отдыха за границей. Такие военнослужащие учтены, как самовольно покинувшие воинские части", — говорится в ответе на запрос.
О случаях нарушения законодательства при пересечении государственной границы Минобороны умалчивает.
Пограничники ежедневно фиксируют попытки военнообязанных мужчин незаконно пересечь границу на разных участках.