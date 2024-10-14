"Інвалідність" за 8 тисяч доларів: на Хмельниччині викрили чергову схему

У Хмельницькій області викрили чергову схему для ухилянтів. Затримано заступницю голови військово-лікарської комісії (ВЛК) районного територіального центру комплектування (ТЦК) й лікаря підстанції екстреної медичної допомоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Що сталось

Заступниця голови ВЛК налагодила схему до якої залучила лікаря підстанції екстреної медичної допомоги. Вони допомагали ухилянтам отримати групу інвалідності, що дає підставу уникнути мобілізації.

"Для цього зловмисники вносили до медичних документів фіктивну інформацію про наявність у них відповідного захворювання. Надалі ці документи потрапляли на розгляд ВЛК, члени якої приймали позитивне рішення" , - пише Національна поліція.

Вартість "послуги" коливалась від трьох до восьми тисяч доларів.

Лікаря підстанції було затримано під час отримання чергового траншу. Було задокументовано одержання більше 150 тисяч гривень.

Зокрема під час обшуків правоохоронці виявили:

182 тисячі доларів;

6,5 тисяч євро;

чорнові записи із прізвищами "клієнтів".

Що загрожує

Обидвом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 - зловживання впливом. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Одесі судитимуть двох лікарів, які організували сімейний "бізнес" для допомоги ухилянтям.