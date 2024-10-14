"Инвалидность" за 8 тысяч долларов: в Хмельницкой области разоблачили очередную схему
В Хмельницкой области разоблачили очередную схему для уклонистов. Задержаны заместитель главы военно-врачебной комиссии (ВВК) районного территориального центра комплектования (ТЦК) и врач подстанции экстренной медицинской помощи, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Что произошло
Заместитель главы ВВК наладила схему к которой привлекла врача подстанции экстренной медицинской помощи. Они помогали уклонистам получить группу инвалидности, что дает основание избежать мобилизации.
"Для этого злоумышленники вносили в медицинские документы фиктивную информацию о наличии у них соответствующего заболевания. В дальнейшем эти документы попадали на рассмотрение ВВК, члены которой принимали положительное решение", - пишет Национальная полиция.
Стоимость "услуги" колебалась от трех до восьми тысяч долларов.
Врач подстанции был задержан во время получения очередного транша. Было задокументировано получение более 150 тысяч гривен.
В частности во время обысков правоохранители обнаружили:
- 182 тысячи долларов;
- 6,5 тысяч евро;
- черновые записи с фамилиями "клиентов".
Что угрожает
Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 - злоупотребление влиянием. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Одессе будут судить двух врачей, организовавших семейный "бизнес" для помощи уклонистам.