Азійські економіки можуть втратити до 1% ВВП у разі обрання Трампа – Fitch

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує вповільнення на 1% темпів зростання кількох азійських економік, зокрема Китаю, Південної Кореї та В’єтнаму, у разі другого президентства Дональда Трампа. Про це йдеться в аналітичному дослідженні агентства, повідомляє Укрінформ.

"Потенційні зміни економічної політики США під час президентства республіканців можуть створити ряд ризиків… За найгіршого сценарію, у разі різкого посилення Сполученими Штатами торгового протекціонізму, найбільше постраждає зростання Китаю, Південної Кореї та В’єтнаму, де реальний ВВП у 2028 році може бути на 1% чи більше нижчим від нинішніх очікувань" , - зазначається в дослідженні.

Водночас аналітики зауважують, що економіка Індії, яка менш орієнтована на експорт, відносно не постраждає.

Аналітики Fitch окремо вказали, що не оцінюють детально позиції опонентки Трампа Камали Гарріс, оскільки прогнозують у разі її перемоги продовження реалізації більшості політичних позицій чинного президента Джо Байдена.

Трамп під час виступів перед виборцями неодноразово заявляв про плани запровадити мита від 10% до 20% практично на весь імпорт, а тарифи на товари з Китаю встановити на рівні 60% і більше.