Азиатские экономики могут потерять до 1% ВВП в случае избрания Трампа – Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление на 1% темпов роста нескольких азиатских экономик, в частности, Китая, Южной Кореи и Вьетнама, в случае второго президентства Дональда Трампа. Об этом говорится в аналитическом исследовании агентства, сообщает Укринформ.

"Потенциальные изменения экономической политики США во время президентства республиканцев могут создать ряд рисков… По наихудшему сценарию, в случае резкого усиления Соединенными Штатами торгового протекционизма, больше всего пострадает рост Китая, Южной Кореи и Вьетнама, где реальный ВВП в 2028 году может быть на 1 % или более ниже нынешних ожиданий" , - отмечается в исследовании.

В то же время аналитики отмечают, что экономика Индии, менее ориентированная на экспорт, относительно не пострадает.

Аналитики Fitch отдельно указали, что детально не оценивают позиции оппонентки Трампа Камалы Гаррис, поскольку прогнозируют в случае ее победы продолжение реализации большинства политических позиций действующего президента Джо Байдена.

Трамп во время выступлений перед избирателями неоднократно заявлял о планах ввести пошлины от 10 до 20% практически на весь импорт, а тарифы на товары из Китая установить на уровне 60% и более.