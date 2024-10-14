Ізраїльські підрозділи перетнули кордон Сирії – турецькі ЗМІ

Ізраїльські підрозділи учора перетнули кордон Сирії та зайняли позиції поблизу села Кавдана у південній провінції Кунейтра. Про це пише турецьке видання Oksijen, повідомляє Лівий берег.

ЦАХАЛ побудував там земляні барикади та розгорнув два танки. На пагорбі Тель-Хара, неподалік від зайнятої позиції, є пункт, що належить російським військовим.

Зазначимо, ізраїльська армія обстріляла військовий штаб режиму Башара Аль-Асада в Кунейтрі 9 жовтня, і ЗМІ, підконтрольні уряду, стверджували, що під час цієї атаки загинув солдат.

Раніше Ізраїль посилив удари по пов’язаних з Іраном об’єктах у Сирії після поточного спалаху бойових дій у регіоні 7 жовтня минулого року.

Трохи менше ніж тиждень тому сирійські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок ізраїльського авіаудару по Дамаску було вбито сімох жителів, зокрема жінок і дітей. ЦАХАЛ вдарив по житлових і комерційних будівлях у густонаселеному районі Маззех. У Сирійській обсерваторії з прав людини повідомили, що “Ізраїль націлився на будівлю, яку часто відвідували високопоставлені особи іранського Корпусу вартових Ісламської революції та оперативники “Хезболли”.

Перед цим після ізраїльських ударів по Дамаску загинуло троє людей і ще дев'ятеро отримали поранення.

У квітні вбивство двох генералів Іранської революційної гвардії під час ізраїльського авіаудару по посольству Ірану в Дамаску “спонукало Тегеран запустити ракети і безпілотники проти Ізраїлю”.