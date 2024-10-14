Израильские подразделения пересекли границу Сирии – турецкие СМИ

Израильские подразделения вчера пересекли границу Сирии и заняли позиции вблизи села Кавдана в южной провинции Кунейтра. Об этом пишет турецкое издание Oksijen, сообщает Левый берег.

ЦАХАЛ построил там земляные баррикады и развернул два танка. На холме Тель-Хара, недалеко от занятой позиции, есть пункт, принадлежащий российским военным.

Отметим, израильская армия обстреляла военный штаб режима Башара Аль-Асада в Кунейтре 9 октября и СМИ, подконтрольные правительству, утверждали, что во время этой атаки погиб солдат.

Ранее Израиль усилил удары по связанным с Ираном объектам в Сирии после текущей вспышки боевых действий в регионе 7 октября прошлого года.

Чуть меньше недели назад сирийские государственные СМИ сообщили, что в результате израильского авиаудара по Дамаску были убиты семь жителей, в том числе женщин и детей. ЦАХАЛ ударил по жилым и коммерческим зданиям в густонаселенном районе Маззех. В Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что Израиль нацелился на здание, которое часто посещали высокопоставленные лица иранского Корпуса стражей Исламской революции и оперативники Хезболлы.

Перед этим после израильских ударов по Дамаску погибли три человека и еще девять получили ранения.

В апреле убийство двух генералов Иранской революционной гвардии во время израильского авиаудара по посольству Ирана в Дамаске "побудило Тегеран запустить ракеты и беспилотники против Израиля".