Похолодання в Україні: в "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом

Похолодання в Україні викликало збільшення споживання електроенергії. Проте наразі споживання відповідає сезонним показникам, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укренерго".

Як зазначається, сьогодні, 14 жовтня, рівень споживання станом на 9:30 був таким же, як у цей час попереднього робочого дня - у п’ятницю, 11 жовтня.

Вчора максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,2% більше, ніж у неділю 6 жовтня. Причина такої динаміки - похолодання у більшості регіонів України.

За даними "Укренерго", через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 553 населені пункти в Україні.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській областях. Через негоду на ранок були знеструмлені 30 населених пунктів у Дніпропетровській, Чернігівській і Волинській областях. З технічних причин є знеструмлені споживачі у Кіровоградській і Запорізькій областях.

Ситуація зі світлом в Україні

Росія продовжує атаки на українську енергетику, зокрема у прифронтових регіонах.

Поки в Україні не запроваджують відключення світла. Але українців вже попередили, що майбутня зима може бути нелегкою.

Також в Україну вже прийшло осіннє похолодання. Синоптики прогнозують подальший спад температури повітря. Енергетики зазначають, що поки відключення світла не будуть запроваджувати, оскільки заморозки, які прогнозуються, не будуть протяжними.