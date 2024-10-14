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Похолодание в Украине: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом

Похолодание в Украине: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом
Фото: Курс Украины

Похолодание в Украине привело к увеличению потребления электроэнергии. Однако потребление соответствует сезонным показателям, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Как отмечается, сегодня, 14 октября, уровень потребления на 9:30 был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 11 октября.

Вчера максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,2% больше, чем в воскресенье, 6 октября. Причина такой динамики - похолодания в большинстве регионов Украины.

По данным "Укрэнерго", из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 553 населенных пункта в Украине.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской областях. Из-за непогоды на утро были обесточены 30 населенных пунктов в Днепропетровской, Черниговской и Волынской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Кировоградской и Запорожской областях.

Ситуация со светом в Украине

Россия продолжает атаки на украинскую энергетику, в частности, в прифронтовых регионах.

Пока в Украине не вводят отключения света. Но украинцев уже предупредили, что предстоящая зима может быть нелегкой.

Также в Украину уже пришло осеннее похолодание. Синоптики прогнозируют дальнейшее падение температуры воздуха. Энергетики отмечают, что пока отключения света не будут вводить, поскольку прогнозируемые заморозки не будут протяженными.

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