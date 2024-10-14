У німецькому уряді підтвердили підготовку до візиту Байдена

У Берліні готуються до візиту президента США Джо Байдена наприкінці тижня. Про це заявив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер на брифінгу у понеділок, повідомляє Укрінформ.

"Можу вам підтвердити, що президент Байден здійснить зрештою наприкінці цього тижня свій візит" , - сказав Бюхнер.

Він не зміг назвати пункти програми, адже вона ще проробляється у тісному контакті між сторонами.

Як стало відомо з поінформованих джерел, американський президент планує прибути в німецьку столицю 17 жовтня ввечері, робоча програма розрахована на 18 жовтня, а ввечері того ж дня Байден повернеться в США.

Як повідомлялось, державний візит з усіма належними церемоніями планувався на 10-13 жовтня, але був скасований в останній момент через ситуацію в США, пов’язану з ураганом «Мілтон» та необхідністю глави держави бути в цей час вдома. Через це, зокрема, була скасована зустріч формату "Рамштайн" на вищому рівні, в якій планував узяв участь і Байден.