В немецком правительстве подтвердили подготовку к визиту Байдена

В Берлине готовятся к визиту президента США Джо Байдена в конце недели. Об этом заявил заместитель представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер на брифинге в понедельник, сообщает Укринформ.

"Могу вам подтвердить, что президент Байден совершит в конце концов на этой неделе свой визит" , - сказал Бюхнер.

Он затруднился назвать пункты программы, ведь она еще прорабатывается в тесном контакте между сторонами.

Как стало известно из информированных источников, американский президент планирует прибыть в немецкую столицу вечером 17 октября, рабочая программа рассчитана на 18 октября, а вечером того же дня Байден вернется в США.

Как сообщалось, государственный визит со всеми подобающими церемониями планировался на 10-13 октября, но был отменен в последний момент из-за ситуации в США, связанной с ураганом "Милтон" и необходимостью главы государства быть в это время дома. Поэтому, в частности, была отменена встреча формата "Рамштайн" на высшем уровне, в которой планировал участвовать и Байден.