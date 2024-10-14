Українцям назвали регіони, які лідирують у рейтингу нелегальних АЗС

Майже чверть усіх нелегальних АЗС в Україні працює у Львівській області, по 10% — в Одеській та Івано-Франківській областях, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у релізі Нафтогазової асоціації України.

Станом на вересень 2024 року кількість АЗС із ознаками незаконної діяльності в Україні знову зросла і досягла 419 об’єктів.

Лідирують у списку Львівська область із 98 нелегальними станціями (23%), за нею йдуть Одеська (42 станції, 10%) та Івано-Франківська (41 станція, 10%).

"Попри зусилля уряду, нелегальні АЗС продовжують працювати, підриваючи економіку, створюючи недобросовісну конкуренцію для легальних учасників ринку і становлячи загрозу для громадян та навколишньої інфраструктури" , - йдеться у повідомленні асоціації.

Нагадаємо:

Маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка купила на аукціоні "Приватбанку" 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський.