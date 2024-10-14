Найбільша економіка Євросоюзу увійшла в рецесію – Bloomberg

Економісти вважають, що у третьому кварталі ВВП Німеччини скоротився на 0,1%, як і у другому – це означає технічну рецесію.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Рецесія визначається як два послідовних квартали скорочення ВВП. У другому кварталі 2024 року економіка Німеччини скоротилася на 0,1%. У третьому кварталі експертами очікувалося нульове зростання, але під час останнього опитування консолідована оцінка аналітиків погіршилась до падіння – 0,1%.

У 2023 році Німеччина була єдиною країною "Великої сімки", де зафіксували падіння економіки. Скорочення ВВП два роки поспіль у Німеччині за останні три десятиліття фіксували лише раз.

На наступний рік консенсус-прогноз передбачає зростання на 0,8% (уряд Німеччини розраховує на 1,1%).

Слабкість німецької економіки значною мірою пояснюється припиненням постачання дешевих енергоресурсів з Росії, погіршенням попиту на німецькі товари у Китаї, проблемами серед автовиробників та дефіцитом кваліфікованої робочої сили.

Нагадаємо, ВВП Німеччини скоротиться на 0,2% за підсумками 2024 року.﻿ У серпні 2024 року кількість замовлень на німецьких заводах впала на 5,8% порівняно з попереднім місяцем, що перевершило очікування.