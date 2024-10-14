Війська РФ вдарили по Одесі: загинула людина, пошкоджені судна

В Одесі внаслідок влучання російської балістичної ракети одна людина загинула, восьмеро поранені. Про це заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Укрінформ.

"Російські терористи атакували Одесу балістичною ракетою. Одна людина загинула, вісім поранені" , - йдеться у повідомленні.

Кіпер зазначив, що ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура.

За його словами, постраждалі перебувають у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий - працівники припортової інфраструктури, громадяни України.

Також, за інформацією ОВА, пошкоджень зазнали цивільні судна: NS Moon під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау OPTIMA. Рівно тиждень тому OPTIMA вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою.

Є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема складу з зерном.