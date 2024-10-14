Войска РФ ударили по Одессе: погиб человек, повреждены суда

В Одессе в результате попадания российской баллистической ракеты один человек погиб, восемь ранены. Об этом заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Укринформ.

"Российские террористы атаковали Одессу баллистической ракетой. Один человек погиб, восемь ранены" , - говорится в сообщении.

Кипер отметил, что целью врага в очередной раз стала припортовая инфраструктура.

По его словам, пострадавшие находятся в больнице, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Все раненые и погибшие – работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины.

Также, по информации ОВА, повреждения получили гражданские суда: NS Moon под флагом Белиза и сухогруз под флагом Палау OPTIMA. Ровно неделю назад OPTIMA уже был поврежден в результате обстрела баллистики.

Есть повреждения припортовой инфраструктуры, в том числе склад с зерном.