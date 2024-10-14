На Україну насуваються заморозки: в яких регіонах погода зіпсується

В найближчі ночі в Україні очікуються перші відчутні заморозки. Не буде виключенням, зокрема, Київ і область, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють Telegram синоптика Наталки Діденко, прогнози обласних "Укргідрометцентрів".

"17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години ймовірні заморозки!" - розповіла синоптик Наталка Діденко.

Зокрема, синоптики вже встигли попередити про погіршення погоди в кількох областях. При цьому, заморозки в окремих регіонах ймовірні вже вночі 15 жовтня. А саме:

вночі 16-19 жовтня, в Луцьку та по області , очікуються сильні заморозки в повітрі 0...-3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий);

, очікуються сильні заморозки в повітрі 0...-3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); вночі та вранці 15 жовтня по Вінницькій області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градусів;

очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градусів; вночі по Києву 17-19 жовтня заморозки на ґрунті та в повітрі 0...-2 градусів (І рівень небезпечності, жовтий); вночі по Київській області 17-19 жовтня сильні заморозки 0...-5 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Жовтень в Україні

Жовтень - другий місяць осені, тому чекати від нього високих температур зазвичай не доводиться. Але в 2024 році синоптики прогнозували погоду для жовтня тепліше, ніж звичайно.

І справді, ще минулого тижня вдень повітря прогрівалося до +20 градусів. Ймовірно, цьому сприяв досить теплий вересень та спекотний серпень, оскільки метеорологічну осінь в Україні зафіксували лише 30 вересня.