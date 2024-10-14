На Украину надвигаются заморозки: в каких регионах погода испортится

В ближайшие ночи в Украине ожидаются первые ощутимые заморозки. Не будет исключением, в частности, Киев и область, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают Telegram синоптика Наталки Диденко, прогнозы областных "Укргидрометцентров".

"17, 18 и 19 октября в западных, северных и центральных областях Украины в ночные часы вероятны заморозки!" - рассказала синоптик Наталья Диденко.

В частности, синоптики уже успели предупредить об ухудшении погодных условий в нескольких областях. При этом заморозки в отдельных регионах вероятны уже ночью 15 октября. А именно:

ночью 16-19 октября, в Луцке и по области , ожидаются сильные заморозки в воздухе 0...-3 градусов (II уровень опасности, оранжевый);

, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0...-3 градусов (II уровень опасности, оранжевый); ночью и утром 15 октября в Винницкой области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-3 градусов;

ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-3 градусов; ночью по Киеву 17-19 октября заморозки на почве и в воздухе 0...-2 градуса (И уровень опасности, желтый); ночью по Киевской области 17-19 октября сильные заморозки 0...-5 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

Октябрь в Украине

Октябрь - второй месяц осени, поэтому ждать от него высоких температур обычно не приходится. Но в 2024 году синоптики прогнозировали погоду для октября теплее обычного.

И действительно, еще на прошлой неделе днем воздух прогревался до +20 градусов. Вероятно, этому поспособствовал достаточно теплый сентябрь и жаркий август, поскольку метеорологическую осень в Украине зафиксировали только 30 сентября.