Що відбувається з євро на валютному ринку

Українці, які пильно спостерігають за коливанням курсів валют, не могли не звернути увагу на дивовижні речі. У той час, як курс долара до гривні вже третій місяць поспіль утримується приблизно на одному рівні, а коливання цінників – як на міжбанківському, так і на готівковому ринку – при цьому стають дедалі слабшими, євро, який ще зовсім недавно встановив нові рекорди ціни щодо до гривні, раптово почав падати не лише до долара США, а й до національної валюти – гривні. Що ж відбувається із євро? У чому причина його падіння і як довго це може тривати?

В основі того, що відбувається, лежать два фактори, що визначають ситуацію з євро у світі. Перший – проблеми економіки Єврозони, що накопичилися за останні роки, змусили Європейський центробанк розпочати цикл зниження облікової ставки. Перше зниження цього року відбулося 6 червня; тоді головну відсоткову ставку ЄЦБ було знижено з 4,50 до 4,25%. Друге, значно суттєвіше зниження ставки ЄЦБ відбулося місяць тому, 12 вересня: ставка була знижена відразу на 60 базисних пунктів, з 4,25 до 3,65%.

Паралельно із цим зниження ставки почала і Федеральна резервна система США, тобто. старе протистояння американської та європейської економік вилилося у змагання «хто опустить нижче». Зараз ФРС відстає: у США облікова ставка зараз 5% проти 3,65% у Європі.

Однак добило євро навіть не це, а конфлікт, що загострився на Близькому Сході. Війна Ізраїлю проти радикальних мусульманських угруповань «Хамас» і «Хезболла», що призвела до зіткнення спочатку з Ліваном, а потім і з Іраном, вдарила по всіх провідних світових валютах, крім долара, який тільки виграв від цього завдяки славі «валюти-притулку», що склалася за роки.

Усього за 2 тижні – з 30 вересня по 11 жовтня 2024 року – євро втратив у ціні понад три центи, подешевшавши з 1,1209 до 1,0900. І на думку аналітиків, на цьому проблеми євро ще не закінчилися. У випадку, якщо Ізраїль завдасть удару по Ірану і вразить його військові об'єкти, що означатиме ескалацію конфлікту на Близькому Сході, євро у світі може впасти ще сильніше. Звісно, стосовно американського долара.

А що ж відбувається з євро в Україні? Оскільки ціна долара до гривні останніми місяцями змінюється вкрай незначно (для «неозброєного ока» вона взагалі стоїть на місці), то логічно, що при цьому євро дешевшає не лише стосовно долара США, а й української гривні. І дешевшає досить суттєво. Адже 3 американські центи, які євро втратив до долара всього за 2 тижні, - це більше 1,20 грн.

От і бачимо: якщо 20-23 вересня євро в Україні купували (причому не лише обмінники, а й самі комерційні банки) по 46,40-46,50 грн., а продавали по 46,60-46,80 грн., то сьогодні євро можна купити за 45,40-45,60 грн. Тобто. за цей час він втратив у ціні ті самі 3 американські центи або 1,20 грн.

Виникає закономірне питання:

Що зараз робити з євро? Купувати чи продавати євро?

Продавати євро зараз, за поточними цінами – ідея не найкраща. А от якщо розглядати варіант диверсифікації свого валютного портфеля, то з цього погляду саме час подумати про покупку євро, насамперед за гривню. Рано чи пізно напруженість на Близькому Сході почне спадати, і тоді євро знову почне відновлювати свої позиції щодо долара США.

Якщо ж при цьому період «стабільного долара» в Україні добігатиме кінця, і цінники на долар в обмінках знову поповзуть вгору, - це також зіграє на руку євро і сприятиме ще більшому його подорожчанню.

Формуючи валютний кошик із трьох валют – долар, євро та гривня – звичайно, не варто віддавати більшої переваги високоволатильному євро. Однак 25-30% євро серед ваших нагромаджень буде дуже непоганим, фінансово виправданим рішенням.