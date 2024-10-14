Что происходит с евро на валютном рынке

Украинцы, пристально наблюдающие за колебанием курсов валют, не могли не обратить внимание на удивительные вещи. В то время, как курс доллара к гривне уже третий месяц подряд удерживается примерно на одном уровне, а колебания ценников – как на межбанковском, так и на наличном рынке – при этом становятся все слабее, евро, еще совсем недавно установивший новые рекорды цены по отношению к гривне, внезапно начал падать не только по отношению к доллару США, но и к национальной валюте – гривне. Что же происходит с евро? В чем причина его падения и как долго это может продолжаться?

В основе происходящего лежат два фактора, определяющие ситуацию с евро в мире. Первый – накопившиеся за последние годы проблемы экономики Еврозоны, вынудившие Европейский центробанк начать цикл снижения учетной ставки. Первое снижение в этом году произошло 6 июня; тогда главная процентная ставка ЕЦБ была снижена с 4,50 до 4,25%. Второе, гораздо более существенное снижение ставки ЕЦБ состоялось месяц назад, 12 сентября: ставка была снижена сразу на 60 базисных пунктов, с 4,25 до 3,65%.

Параллельно с этим снижение ставки начала и Федеральная резервная система США, т.е. старое противостояние американской и европейской экономик вылилось в соревнование «кто опустит ниже». В настоящий момент ФРС отстает: в США «учетка» в настоящий момент 5% против 3,65% в Европе.

Однако добило евро даже не это, а обострившийся конфликт на Ближнем Востоке. Война Израиля против радикальных мусульманских группировок «Хамас» и «Хезболла», приведшая к столкновению сначала с Ливаном, а затем и с Ираном, ударила по всем ведущим мировым валютам, кроме доллара, который только выиграл от этого благодаря сложившейся за годы славе «валюты-убежища».

Всего за 2 недели – с 30 сентября по 11 октября 2024 года – евро потерял в цене более трех центов, подешевев с 1,1209 до 1,0900. И по мнению аналитиков на этом проблемы евро еще не закончились. В случае, если Израиль нанесет ответный удар по Ирану и поразит его военные объекты, что будет означать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, евро в мире может упасть еще сильнее. Естественно, по отношению к американскому доллару.

А что же происходит с евро в Украине? Поскольку цена доллара к гривне в последние месяцы изменяется крайне незначительно (для «невооруженного глаза» она вообще стоит на месте), то логично, что при этом евро дешевеет не только по отношению к доллару США, но и к украинской гривне. И дешевеет довольно существенно. Ведь 3 американских цента, которые евро потерял по отношению к доллару всего за 2 недели, - это больше 1,20 грн.

Вот и видим: если 20-23 сентября евро в Украине покупали (причем не только обменники, но и сами коммерческие банки) по 46,40-46,50 грн, а продавали по 46,60-46,80 грн, то сегодня евро можно купить по 45,40-45,60 грн. Т.е. за это время он потерял в цене все те же 3 американских цента или 1,20 грн.

Возникает закономерный вопрос:

Что сейчас делать с евро? Покупать или продавать евро?

Продавать евро сейчас, по текущим ценам – идея не из лучших. А вот если рассматривать вариант диверсификации своего валютного портфеля, то с этой точки зрения самое время подумать о покупке евро, прежде всего за гривну. Рано или поздно напряженность на Ближнем Востоке начнет спадать, и тогда евро опять начнет восстанавливать свои позиции по отношению к доллару США.

Если же при этом период «стабильного доллара» в Украине подойдет к концу, и ценники на доллар в обменках вновь поползут вверх, - это также сыграет на руку евро и будет способствовать еще большему его удорожанию.

Формируя валютную корзину из трех валют – доллар, евро и гривна – конечно, не стоит отдавать большее предпочтение высоковолатильному евро. Однако 25-30% евро среди ваших накоплений будет очень неплохим, финансово оправданным решением.